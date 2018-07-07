Лучшие фото болельщиц 20-го дня ЧМ-2018: девушка Погба, жены Дешама и Гризманна, слезы очаровательных бразильянок

На Чемпионате мира 2018 продолжается сезон сенсаций. Бразилия вылетела от Бельгии и не сыграет в полуфинале против Франции. Как на четвертьфинальные матчи реагировали фанатки, смотрите фото на "Футбол 24"

Девушка Поля Погба вместе с его матерью на трибунах. Жены героя французов в матче против Уругвая Антуана Гризманна и главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.

С другой стороны стартовые улыбки и дальнейшая грусть волшебных фанаток из-за того, что их Бразилия вылетела с ЧМ-2018 настолько рано.

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