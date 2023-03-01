Айвен Тоуни признал нарушение правил ставок FA и может быть дисквалифицирован как минимум на шесть месяцев.

Дело нападающего Брентфорда Айвена Тоуни снова находится в руках FA после того, как он признался в нарушении правил ставок. Об этом информирует Daily Mail.

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Сообщается, что наказание должно настигнуть игрока до конца этого сезона. Согласно Sky Sports News, Тоуни грозит минимум шестимесячная дисквалификация.

В интересах Брентфорда, чтобы Тони был дисквалифицирован как можно скорее, чтобы он мог вернуться, не пропуская слишком много матчей следующего сезона. Любая дисквалификация будет включать в себя и летние месяцы.

В то же время источник отмечает, что, скорее всего, следующее слушание состоится в апреле.

Напомним, что изначально в ноябре Тоуни было предъявлено обвинение в 232 предполагаемых нарушениях правил ставок. Позже к этим обвинениям добавилось еще 30 предполагаемых нарушений в декабре.

Тоуни делал ставки, будучи игроком Скантропа, Уигана, Питерборо и Брентфорда.