"Лучшего жребия для Шахтера придумать было сложно. В первую очередь это будет тренерская дуэль. И не только потому, что встретятся два португальских наставника. Для Паулу Фонсеки, наверное, будет принципиально обыграть свою бывшую команду. А для "горняков" – доказать тренеру, что сейчас они стали сильнее, чем были несколько лет назад.

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Впрочем, в чемпионате римляне ведут отчаянную борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, и как Рома отнесется к противостоянию с Шахтером, пока сказать сложно.

В этой паре я бы не выделял фаворита, а шансы противников расценил бы как 50 на 50. Хорошо, что первый матч "горняки" проведут на чужом поле. К тому времени, надеюсь, в Украине поля будут в хорошем состоянии, что очень важно для Шахтера, поскольку сейчас команда Луиша Каштру не впечатляет", – сказал Маркевич в комментарии изданию РБ.

Напомним, Шахтер по сумме двух матчей одолел Маккаби Тель-Авив и пробился в 1/8 финала Лиги Европы, где встретится с итальянской Ромой. Первый поединок "горняки" проведут 11 марта на выезде, ответный – через неделю в Киеве.

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