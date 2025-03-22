"Лучшего варианта, чем Зинченко, я не вижу. Повторюсь, что у него есть немалый опыт игры на фланге защиты, хоть и со своими нюансами. Думаю, Ребров примет именно такое решение, если не решит нас удивить.

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Кого бы отметил из претендентов, если бы Ребров имел возможность кого-то довызвать? У нас небольшой выбор на эту позицию. Тымчик сейчас вне игры, хотя на Евро-2024 он был одним из наших лучших игроков. А так... Ну, есть Александр Караваев, который в форс-мажорной ситуации мог бы прийти на помощь.

Илья Крупский? Я думаю, тренерский штаб держит его в поле зрения, но эти качели с его трансфером зимой не очень идут на пользу молодому игроку", – поделился Федорчук в интервью Украинскому футболу.

Напомним, в первом матче против Бельгии травмировались Ефим Конопля и Алексей Сыч. В итоге, на позиции правого защитника доигрывал Александр Зинченко, который еще и отметился ассистом на Илью Забарного.

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