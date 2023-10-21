"Это очень хороший и провокационный вопрос. В каждом вопросе есть свои нюансы. Во-первых, это Дарио Срна, который исполняет обязанности главного тренера. Мы хоть и товарищи, но я не знаю, есть ли у него амбиции быть главным тренером. Или может он сейчас просто помогает клубу, пока руководство ищет нового коуча.

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Второй нюанс – ребята из U-19. На данный момент дела у нас идут очень неплохо.

Возвращаясь к вашему вопросу, конечно, у меня есть цели в футболе. Возглавить Шахтер, воспитанником которого я являюсь – главная моя мечта. С тех пор, когда я стал тренером, я считал, считаю и буду считать, что лучшего тренера для Шахтера, чем Алексей Белик, нет. Поверьте, у меня достаточно ответственности и решимости для этого. Но все будет решать руководство клуба", – сказал Белик в комментарии Футбол TIME.

Напомним, Алексей – воспитанник Шахтера, за главную команду которого выступал в течение десяти лет (с 1998 по 2008). Сыграл 208 матчей, в которых забил 65 голов и отдал 4 ассиста. С "горняками" Белик по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины. С июля 2023 года возглавляет Шахтер U-19.

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