"Сейчас есть много людей, которые сватают Маркевича в Металл. Но этот тренер – это легенда украинского футбола. Человек с таким опытом должен работать с лучшими командами. Лучшими! Сейчас. Уже. Лучшего тренера для Шахтера не будет.

Маркевич назвал главное условие возвращения в возрожденный Металлист

Не побоялся Суркис пригласить 75-летнего Луческу? Не побоялся. Как оказалось, этот опыт дал результат. Оказалось, что просто нужно было собрать команду. Никаких трансферов, он просто из тех футболистов, которые были, сделал конкурентоспособную команду. 75 лет. Маркевичу – 70. Он сейчас в том периоде, когда мог бы навести порядок в Шахтере. Я считаю, что нет лучшей кандидатуры, чем Маркевич, если брать среди украинских тренеров и, честно говоря, среди зарубежных. Уже были Фонсека, Каштру...

Маркевич может разобраться в ситуации. Он знает футболистов, которые там есть, потому что он их видит каждый тур. Ему не нужно с ними знакомиться. Он прекрасно видит возможности этих игроков. Там сейчас нужен просто тренер. Настоящий тренер. Не тактик, не философ или джентльмен. Надо тренера, которому никто не скажет, кого ставить, а кого не ставить; что надо делать, а что не надо. И он разберется.

Поэтому на вопрос Маркевич-Шахтер... Я считаю, что он должен работать в Шахтере, он этого заслуживает. Прямо сейчас! Он выигрывал и "серебро" чемпионата, и "бронз" много, и в финале Лиги Европы был. Что еще нужно? Нужен тренер уровня Маркевича, который придет и скажет: "Ребята, не нужно рассказывать – я сам разберусь". В его работу никто никогда не влезет", – сказал Цыганык.

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