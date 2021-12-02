Ветеран Барселоны Жерар Пике ответил на вопрос о возможном трансфере к наиболее принципиальному оппоненту.

"Совершенно невозможен такой переход. Ни за что. Я лучше умру, чем перейду в Реал", – цитирует Пике AS со ссылкой на шоу El Hormiguero.

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В активе Жерара, который является воспитанником Барселоны, уже 582 поединка в футболке каталонцев. Наиболее частым соперником испанца на клубном уровне является именно Реал, против которого он провел 40 матчей (18 побед, 10 мировых и 12 поражений).

Кроме "блаугранас", Жерар Пике в своей карьере еще успел поиграть за Сарагосу и Манчестер Юнайтед на правах аренды.

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