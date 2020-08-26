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"Лучше проигрывать, как Шахтер, чем побеждать, как Динамо", – Ахметов отреагировал на поражение в Суперкубке

17:37 - Читати українською
"Лучше проигрывать, как Шахтер, чем побеждать, как Динамо", – Ахметов отреагировал на поражение в Суперкубке
Мирча Луческу и Ринат Ахметов / Фото ФК Шахтер

Тренер Шахтера Дарио Срна пообщался с президентом "горняков" Ринатом Ахметовым после матча против Динамо (1:3).

Суперкубок Украины
Шахтер
1
1 : 3
3
Динамо Киев
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуниор Мораес
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родригес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родригес
37’ Жуниор Мораес
83’ Фран Соль

"Я общался с президентом: он очень доволен вчерашней игрой и поддержал команду.

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Знаю философию президента – он любит красивый футбол. Он сказал, что лучше проигрывать, демонстрируя такой футбол, как у нас, чем выигрывать с таким футболом, который показывало Динамо. Для него это всегда очень важно", – цитирует Срну официальный сайт клуба.

Напомним, Динамо побеждает в Суперкубке Украины уже третий сезон подряд.

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Теги
Суперкубок Украины Шахтер Шахтер Шахтер - Динамо Киев Дарио Дарио Срна Ринат Ахметов
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