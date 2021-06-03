"Я еще не понял, что такое играть хорошо. Возможно, вы объясните? Мне кажется, это значит быть организованными и создавать условия для игроков, чтобы они демонстрировали максимум. Но есть много нюансов.

Де Дзерби объяснил мотивы своего прихода в Шахтер – пришлось отказать клубу Серии А

Когда говорят о балансе, в Италии под этим подразумевают качественную игру в обороне. Если команда ни разу не ударила по воротам, но не пропустила контратаку – у нее есть баланс. А если она много создает, но дает и сопернику создавать моменты, то у нее нет баланса. Что ж...

Успехи немецких тренеров не случайны. Их футбол с точки зрения тактики и игровых принципов превосходит наш. Мы, итальянцы, можем знать, как лучше читать игры, мы больше стратеги.

Челси и Интер достигли успеха, делая ставку на оборону – это ключ? Когда тренер что-то предлагает, он это делает, потому что изучил эффективность этого метода, потому что такой стиль игры воплощает его идеи. Но я предпочел бы проиграть финал Лиги чемпионов с Гвардиолой, чем выиграть с другим тренером. Тем более Сити доминировал в АПЛ с лучшей защитой", – цитирует Де Дзерби La Gazzetta dello Sport.

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