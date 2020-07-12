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"Лучше не забивай, черная п**да": Заха угрожали с элементами расизма

16:55 - Читати українською
"Лучше не забивай, черная п**да": Заха угрожали с элементами расизма
Уилфрид Заха / Reuters

Вингер Кристал Пэлас Уилфрид Заха получил угрозы на расистской почве накануне матча против Астон Виллы.

45+4’ Трезеге
59’ Трезеге
 
45+4’ Трезеге
59’ Трезеге

Утром, накануне поединка с Астон Виллой, Заха получил расистские угрозы со стороны фаната "вилланов" и обнародовал их в своем твиттере.

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"Тебе лучше не забивать завтра, черная п**да. Иначе я приду к тебе домой в костюме призрака", – написал фанат в личные сообщения игроку. Кроме этого, болельщик отправил два изображения, на одном из которых члены Ку-клукс-клана окружили темнокожего человека, стоящего на колене.

К слову, Заха провел в текущем сезоне 35 матчей, записав в свой актив 4 гола и 5 ассистов. Добавим, что Астон Вилла 28 пунктами находится в зоне вылета, и команде необходимо набирать максимум очков, чтобы остаться в АПЛ.

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Теги
Расизм в футболе Астон Вилла - Кристал Пэлас Уилфрид Уилфрид Заха Кристал Пэлас Кристал Пэлас Англия футбольные фанаты
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