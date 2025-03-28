"Ребров решил изо всех сил удержать преимущество в два гола, выставив на игру аж 5 защитников. А после матча сделал очень странное заявление, мол, результаты в турнире Лиги наций не были очень важными. Если же матч неважен, то зачем выбрал сугубо защитный футбол со схемой 5-4-1?

Тренер сборной Украины ответил критикам после досадного фиаско с Бельгией

Почему отказался от атаки? Вопросов больше, чем ответов. Украина очень неплохо сыграла два предыдущих матча с Бельгией на Евро и в Лиге наций. Почему же нельзя было так же свободно и непринужденно действовать и в третьем поединке?”

Иван Калюжный был истощен после первой игры и тренерский штаб должен был это заметить. В Генке он выглядел уставшим. Не лучшим образом сыграли Ярмолюк и Судаков. Также не понятно, почему с первых минут не выпустили Довбика, он неплохо действовал после того, как вышел на замену.

Лучше не выходить в элиту, чем выйти и позориться. Это все равно, что ученика-троечника отправить учиться в университет. В конце концов, не забывайте, что мы вообще могли оказаться в третьем по силе дивизионе, потому что были в шаге от вылета", – сказал Федорчук для Экспресс.

Напомним, сборная Украины проиграла команде Бельгии с общим счетом 4:3 по сумме двух матчей и не вышла в элитный дивизион Лиги наций.

Такой кадрово слабой сборной Украины не было еще никогда