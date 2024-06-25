"Конечно, мы готовы морально к поединку, но когда ты очень громко о чем-то говоришь, то от этого будет еще громче эхо. Лучше мы будем молчать и делать то, что от нас зависит. Посмотрим, что мы сможем показать. Сейчас я сконцентрирован только на нашей игре и на нашем результате.

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Для сборной выход в плей-офф – это то, что мы выполнили первую миссию. Для страны – то, что мы продлили эту сказку на несколько дней. Все мы понимаем, что сейчас нелегкие времена, Украина в состоянии войны. Для людей каждое такое событие значит очень много.

Прежде всего я хочу поблагодарить граждан Бельгии, поскольку у меня сейчас много хороших моментов в этой стране. Это касается школы, детей, магазинов – все хорошо относятся ко мне. Но завтра моя семья будет поддерживать Украину", – цитирует Сидорчука пресс-служба УАФ.

Напомним, что матч между Украиной и Бельгией состоится 26 июня. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.

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