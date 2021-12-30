"Нужно определить, где пройдет этот матч. Команды, у которых стадионы не 3-й и 4-й категории, не могут играть дома. Мы проведем четвертьфинал дома, но в Млынове сыграть не сможем. Нужно искать стадион, кто нам сможет приютить.

Верес – Заря: поединок 1/8 финала Кубка Украины может пройти во Львове

Даже если выберем Луцк, или Киев, или Львов, или Тернополь – сможет нас принять этот стадион в марте? Потому что стадион нужно готовить, включать подогрев, скорее всего.

Так складывается, что Первая лига всегда в Кубке играет дома, но в Первой лиге нет стадионов такого класса. Поэтому есть неопределенность. Или давайте уже доигрывать до финала дома... Мы из Первой лиги, у нас нет стадиона нужной категории. Нам уже лучше играть на выезде, чтобы не думать, где проводить матч", – поделился Надеин в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, Верес будет противостоять Заре в рамках 1/8 финала Кубка Украины, однако имеет проблемы со стадионом, поскольку он не соответствует требованиям соревнования.

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