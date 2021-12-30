"Лучше играть на выезде": президент Вереса объяснил, почему его клубу не выгодно проводить домашние матчи Кубка Украины
Президент Вереса Иван Надеин поделился мыслями относительно возможного места проведения матча Кубка Украины против Зари.
"Нужно определить, где пройдет этот матч. Команды, у которых стадионы не 3-й и 4-й категории, не могут играть дома. Мы проведем четвертьфинал дома, но в Млынове сыграть не сможем. Нужно искать стадион, кто нам сможет приютить.
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Даже если выберем Луцк, или Киев, или Львов, или Тернополь – сможет нас принять этот стадион в марте? Потому что стадион нужно готовить, включать подогрев, скорее всего.
Так складывается, что Первая лига всегда в Кубке играет дома, но в Первой лиге нет стадионов такого класса. Поэтому есть неопределенность. Или давайте уже доигрывать до финала дома... Мы из Первой лиги, у нас нет стадиона нужной категории. Нам уже лучше играть на выезде, чтобы не думать, где проводить матч", – поделился Надеин в комментарии клубному YouTube-каналу.
Напомним, Верес будет противостоять Заре в рамках 1/8 финала Кубка Украины, однако имеет проблемы со стадионом, поскольку он не соответствует требованиям соревнования.
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