"Я где-то Шахтер понимаю, потому что они играют в еврокубках и имеют много легионеров. Если они будут играть в Украине, то легионеры по контракту не вернутся. Это активы, серьезные деньги.

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Если это нужно, чтобы сохранить Шахтер – это нужно делать. Лучше, чтобы команда исчезла или была, но играла в другой стране? Вся территория, где болельщики Шахтера – Донбасс, Харьковщина, вся оккупирована", – сказал Кобин в комментарии SportArena.

Напомним, осенью Шахтер должен стартовать в групповом этапе Лиги чемпионов, поэтому хочет свои матчи УПЛ проводить за границей, чтобы иметь возможность задействовать легионеров, которые не рвутся возвращаться в Украину.

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