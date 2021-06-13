"Я разговаривал с Оливье Жиру. Все знают, что произошло. Правда, что меня это немного задело. Но мы не собираемся придавать этому большого значения. Мы здесь, чтобы представлять Францию, это самое главное.

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То, что он сказал, меня не сильно беспокоило. Я нападающий, и сам переживаю похожие ощущения 365 раз за игру. Я поздравил его в раздевалке, он мне ничего не сказал, а потом я читаю это в прессе. В конце концов, он не сказал ничего плохого. Меня скорее разочаровал тот факт, что он говорил об этом публично. Лучше бы Жиру подошел и громко рассказал об этом в раздевалке. Но это не проблема, мелочи. Команде не нужно, чтобы мы мешали", – приводит слова Мбаппе Goal.

Добавим, что Франция стартует на Евро 15 июня матчем против Германии. Также в группе F оказались Португалия и Венгрия.

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