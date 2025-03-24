Капитан сборной Украины Николай Матвиенко поделился эмоциями после поражения от Бельгии во втором матче плей-офф Лиги наций (0:3).

– Какие у вас эмоции после матча как у капитана?

– Опустошение. Не тот результат, не та игра, которую мы хотели. Все пошло не так, как планировали.

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– Когда ребята почувствовали, что что-то идет не по плану?

– Трудно назвать конкретный момент. Чего не хватало? Не хочется сейчас после игры искать виновного. Посмотрим видео, разберем. Плохая игра.

– Было много моментов, но соперник дожимал.

– Мне кажется, что лучше было бы, если бы мы пропустили раньше и быстрее включились в игру. А когда пропустили так поздно, уже пытались удержать результат, но пропустили еще. Это футбол, что тут поделаешь?

– Мы остались в дивизионе B. Это как-то влияет на игроков, или все же хотелось подняться выше? Там все же соперники более сильные.

– Конечно, хотелось, никто не хочет выходить на игру и проигрывать. Мы ничего не потеряли. В следующем сезоне Лиги наций так же будем биться, чтобы перейти в дивизион A.

– Вся опасность в этом матче шла с правого фланга. Казалось, что Зинченко нужна была помощь.

– Всем нужна была помощь. Как я сказал, не будем искать виноватого, сегодня всем было очень тяжело. Не та игра, которую мы хотели видеть, – сказал Матвиенко в эфире MEGOGO.

Напомним, сборная Украины уступила Бельгии со счетом 3:4 по итогам двух матчей. Следующий сезон Лиги наций "сине-желтые" проведут в Дивизионе B. Бельгия празднует не только победу, но и сохранение места в элите турнира.

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