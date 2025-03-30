"Сыграл там 18 матчей за полгода. Если честно, наверное, что Вентспилс – единственный клуб, который запомнился мне не с хорошей стороны, лучше я бы остался в Украине.

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Позвали меня в Латвию, говорили, что во мне есть заинтересованность, команда с задачами, будем бороться за призовые места. Я посмотрел – вроде действительно неплохой клуб, недавно играл в еврокубках. Думаю, почему бы не попробовать себя? Тем более, каких-то хороших вариантов на то время не было.

Поехал, скажем так – за свои деньги пожил полгода в Латвии, зарплату не получал и уже летом вернулся в Украину, не очень хороший период для меня. Не знаю почему не платили. Так случилось, президент не считал нужным.

Тоже ничего положительного (в игровом плане). Подробно не помню, но скорее всего, две победы, две ничьи, все остальное – проиграли. Не слишком положительное впечатление от этого периода в карьере, может, даже потерял что-то, такое могу сказать только о Латвии", – сказал Синица в интервью Українському футболу.

Напомним, Олег Синица выступал за Вентспилс в 2021 году, всего провел за этот клуб 18 матчей после чего перешел в перволиговый Агробизнес.

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