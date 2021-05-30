"Зинченко, где твои четыре трофея? При всем уважении, но лучше бы играл Менди. Челси повезло, что за Манчестер Сити играл такой футболист, как Зинченко. Ему еще работать и работать.

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Большая ошибка, что Гвардиола не поставил в состав Менди, это его погубило. В итоге он привез гол. Спасибо, Зинченко", – отметил Селюк в комментарии изданию Sport24.

Напомним, в финале Лиги чемпионов Манчестер Сити упустил шанс получить заветный трофей, минимально уступив Челси (0:1).

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