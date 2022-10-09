В воскресенье, 9 октября, в 13.00 в Ужгороде встретятся СК Днепр-1 и луганская Заря. Дуэль второй и третьей команд Премьер-лиги станет центральным поединком шестого игрового дня.

Текущая форма

СК Днепр-1 в чемпионате Украины набрал невероятную форму и только своей статистикой наводит ужас на соперников. Четыре победы в четырех матчах с общей разницей 11:0. Бразильский кипер днепрян Макс Валеф и его партнеры по обороне устояли против Динамо, Вереса, Металлиста 1925 и Львова. По два мяча в актив записали Владимир Адамюк, Алексей Гуцуляк и Артем Довбык.

Parimatch Ukraine оценивает победу днепрян коэффициентом 2,48. Чуть меньше шансов у Зари – 2,60. На ничью коэффициент составляет 3,70.

Уже традиционно подопечным Александра Кучера приходится играть при непростом графике с двумя матчами в неделю. Однако в этот раз днепряне провели в Лиге конференций номинально домашний матч в словацком Кошице, откуда до Ужгорода чуть меньше 100 километров. Поэтому особых временных и физических затруднений Днепр-1 не будет испытывать.

Довбик в игре с Вадуцом

Собственно о еврокубках. В четверг днепряне не сумели победить Вадуц – команду из Лихтенштейна, выступающую во втором швейцарском дивизионе. Между быстрым голом Довбика и поздним голом Пихаленка уместились два точных удара соперника.

После трех стартовых побед в УПЛ Заря немного забуксовала. Команда Патрика ван Леувена обыграла Ворсклу, Львов и Динамо, однако в двух последних турах набрала всего одно очко. Сначала было неожиданное поражение от Руха (1:3), а в минувшее воскресенье луганчане расписали ничью с Кривбассом (2:2). Среди самых заметных на поле были дебютанты: Игорь Кирюханцев оформил дубль, Евгений Шахов отдал ассист и получил похвалу от главного тренера на пресс-конференции.

Батагов (справа) в игре с Кривбассом

Важная деталь – Заря является самой результативной командой УПЛ. И касается это не только забитых голов (по которым луганчане являются лидерами – 12), но и пропущенных (здесь они делят первенство с Металлистом – по 10). Учитывая качественную атакующую игру днепрян, вероятно, в воскресенье следует ожидать результативного футбола и, возможно, первого пропущенного мяча Днепром-1 в Премьер-лиге.

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История противостояний

Заря является одним из самых неудобных соперников для днепрян. Между собой эти команды провели пять поединков, но Днепр-1 ни разу не побеждал луганчан. Более того, номинальный хозяин воскресной встречи только однажды не проиграл Заре (1:1 в первом матче в августе 2019-го).

Следующие четыре встречи обязательно завершались уверенными победами луганской команды. Разница голов поражает – 3:13. Предыдущий матч прошел в сентябре прошлого года. Тогда в Днепре Заря разгромила оппонента 4:0.

Дубинчак и Фаворов ныне выступают в других командах

Кадровая ситуация

Лазарет днепрян пустеет, но все еще вне игры остается Эмилиано Пурита. Аргентинский новичок успел отыграть за Днепр-1 всего 61 минуту в матче Лиги Европы. Настоящая драма случилась в карьере Валерия Лучкевича. В четверг он вышел на замену в матче против Вадуца, однако травмировался уже через две минуты. До этого он долго лечился, а на поле появлялся еще в декабре. Желаем здоровья Валерию.

У Зари кадровых проблем нет. Напротив на прошлой неделе луганчане пополнились еще двумя новичками. "Черно-белые" усилили вратарскую позицию, подписав Никиту Турбаевского, талантливого воспитанника Шахтера. Также за Зорю теперь будет играть еще один экс-горняк Илья Гулько.

Ориентировочные составы

Днепр-1: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Бусанелло – Бабенко, Рубчинский – Гуцуляк, Пихалеонок, Амаш – Довбик.

Заря: Мацапура – Данченко, Имереков, Батагов, Смиян – Шахов, Бражко, Кирюханцев, Булеца, Кристиан – Русин.