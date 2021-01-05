"Думаю, что сейчас мы имеем одну из лучших сборных Украины в истории. Во всех официальных поединках 2020 года наша команда демонстрировала не только качественный футбол, но и радовала нас хорошими результатами.

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Андрей Шевченко имеет очень классную тренерскую команду. Я не могу говорить точно, ведь вызывался в национальную сборную при другом тренерском штабе, однако трудно не заметить работу наставников. Всё анализируется до мелочей. Это касается также вызовов футболистов в расположение сборной. Просто даже со стороны интересно наблюдать за работой Шевченко и компании: всё четко, взвешенно и справедливо.

В прошлом году классно себя проявил Виктор Цыганков – это очень сильный футболист, имеющий задатки лидера. Его гол в ворота сборной Испании дорогого стоит. Мне нравится то, как растет Виталий Миколенко. Потенциально лидером и душой коллектива является Андрей Ярмоленко. Правда, ему частенько мешают травмы.

Лучший матч – победа над Испанией. Наша команда была единым целым. В такие моменты, когда в тебя не верят, чрезвычайно важно сплотиться и биться на поле друг за друга. Тем более, после поражения от немцев несколькими днями ранее.

А относительно разочарований... Как и многих других, меня огорчил срыв матча со Швейцарией. Как может определяться победитель в неспортивной атмосфере? Это же самая важная игра, которая решает практически все! Неужели нельзя назначить другую дату? Это какое-то предвзятое отношение. Сильно надеюсь, что у нас есть шансы в апелляции", – сказал Ковальчук в комментарии Сборная24.

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