Лучкевич заявил, что не хочет возвращаться в чемпионат Бельгии

Полузащитник Стандарда Валерий Лучкевич, который провел вторую часть сезона 2018/19 в Александрии, планирует остаться в Украине.

"После матча 32-го тура УПЛ с Динамо (0:2) я снова принадлежу Стандарду. 20 июня я возвращаюсь в Бельгию. Надеюсь, возможен даже такой вариант, что я туда и не вернусь, но это маловероятно.

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Не хочу ничего сейчас комментировать, потому что я не знаю. У меня есть желание остаться в Украине", – сказал Лучкевич в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, 23-летний украинец сыграл за Александрию в УПЛ 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

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