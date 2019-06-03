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Лучкевич заявил, что не хочет возвращаться в чемпионат Бельгии

11:23 79 Читати українською
Лучкевич заявил, что не хочет возвращаться в чемпионат Бельгии
Валерий Лучкевич / фото: ФК Александрия

Полузащитник Стандарда Валерий Лучкевич, который провел вторую часть сезона 2018/19 в Александрии, планирует остаться в Украине.

"После матча 32-го тура УПЛ с Динамо (0:2) я снова принадлежу Стандарду. 20 июня я возвращаюсь в Бельгию. Надеюсь, возможен даже такой вариант, что я туда и не вернусь, но это маловероятно.

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Не хочу ничего сейчас комментировать, потому что я не знаю. У меня есть желание остаться в Украине", – сказал Лучкевич в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, 23-летний украинец сыграл за Александрию в УПЛ 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

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Теги
Валерий Лучкевич Валерий Лучкевич Александрия Александрия Стандард Стандард Бельгия
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