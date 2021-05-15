Хавбек объяснил бурное празднование гола "металлургам" в футболке Днепра в интервью Брутальному футболу.

Лучкевич удивил суммой "долга" Днепра

"Тогда в запорожском Металлурге работал мой отец и он еще является рекордсменом по количеству сыгранных матчей в УПЛ, с ним нехорошо поступили. Насколько я знаю, из-за меня, потому что я не захотел продлевать контракт с Металлургом и с ним не красиво поступили.

Меня отправили тогда в U-19, я последние матчи не играл, мне сказали бегать по кругу. Вопросов нет, я все прекрасно понимал, но вы потом вот так поступаете с человеком, который всю свою футбольную жизнь отдал клубу. Эти эмоции были больше к руководству, которое были в то время, в лице Александра Александровича Томаха. К болельщикам я всегда хорошо относился и продолжаю это делать", – заявил Лучкевич-младший.

Отметим, что Лучкевич-старший выступал за Металлург в 1991-1998 и 2003-2005 гг., а затем 8 лет работал в клубной структуре. Ныне он является ассистентом коуча во второй команде МФК Металлург.

Днепр, который мы потеряли