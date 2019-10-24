Лучкевич рассказал, на чем Александрия делала акцент в подготовке к матчу с Сент-Этьеном

Полузащитник Александрии Валерий Лучкевич поделился ожиданиями от выездного матча 3 тура Лиги Европы против Сент-Этьена, а также рассказал об особенностях подготовки своей команды к игре.

"Четыре-пять лет назад, когда я играл за Днепр, у нас тут был матч с Сент-Этьеном. Тогда, к сожалению, мы проиграли 0:3. Атмосфера на стадионе была по-футбольному интересной и приятной, в такой хорошо играть.

Сент-Этьен – Александрия: предматчевая пресс-конференция Владимира Шарана

Три дня у нас была работа над тактическими перестроениями на футбольном поле. Мы понимаем, как действовать в игре с Сент-Этьеном и будем стараться делать на поле все так, как и в тренировочном процессе. Сент-Этьен – очень сбалансированная команда. У них сменился тренер, они улучшили свою игру и стали набирать очки. Мы прекрасно подготовились к этому поединку", – цитирует Лучкевича официальный сайт Александрии.

Напомним, сегодняшний матч начнется в 19:55. После двух туров Сент-Этьен и Александрия имеют в своем активе по 1 очку.

Сент-Этьен: представление соперника Александрии в Лиге Европы – гранд с приставкой "экс" и желанием вернуться на Олимп