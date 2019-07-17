Лучкевич признался, что имел предложение из еще одного клуба УПЛ, но уже пообещал перейти в Александрию

Украинский полузащитник Валерий Лучкевич рассказал о своем переходе в Александрию.

"Все решилось очень быстро. Я уже собирался ехать в Бельгию, и буквально в последний момент мне сказали, что клубы договорились между собой, и я могу стать полноценным игроком Александрии.

Александрия объявила о трансфере Лучкевича

Выбрал александрийскую команду, не долго думая, по разным причинам. В первую очередь, я благодарен главному тренеру Владимиру Шарану, ведь я не играл почти полгода, но он рискнул и поверил в меня, доверил место в составе.

Он говорил, что хочет видеть меня игроком Александрии, поэтому я подписал с клубом полноценный контракт, хотя другие предложения из Украины тоже были.

Было предложение от СК Днепр-1, но я уже пообещал Шарану, что буду игроком Александрии, потому что в этой команде на меня рассчитывают, и у нас амбициозные планы и цели на новый сезон", – цитирует Лучкевича "Команда №1".

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