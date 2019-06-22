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Лучкевич подпишет полноценный контракт с Александрией, – СМИ

18:35 94 Читати українською
Лучкевич подпишет полноценный контракт с Александрией, – СМИ
Валерий Лучкевич / Фото ФК Стандард

Бронзовый призер чемпионата Украины хочет сохранить Валерия Лучкевича в своем составе.

Александрия предложила универсальному игроку полноценный контракт, информирует Footboom.

Стандард не рассчитывает на Лучкевича – украинец, вероятно, покинет бельгийский клуб

Команда Владимира Шарана хочет усилить состав перед выступлениями в групповом этапе Лиги Европы. Лучкевич должен составить компанию другим новичкам Александрии – Денису Мирошниченко, Максиму Третьякову и Денису Безбородько. Валерий, принадлежавший бельгийскому Стандарду, перейдет в третью команду УПЛ на правах свободного агента.

У Лучкевича есть большой опыт выступлений в еврокубках – в сезоне 2014/15 он дошел до финала Лиги Европы вместе с Днепром.

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