"Было ли предложение от СК Днепр-1? Да, но переход не состоялся. Наверное, клубам не удалось договориться между собой. У меня еще полгода контракта с Александрией, поэтому я сосредоточен на нынешней команде.

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Приму ли их предложение летом? Посмотрим. Футболист никогда на 100 процентов не может быть уверен, где продолжит карьеру. Все может быть", – подчеркнул Лучкевич в интервью Команда№1.

К слову, Лучкевич провел 15 матчей в текущем сезоне в составе Александрии, записав в свой актив 3 гола и 4 ассиста.

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