"На самом деле, такое ощущение, что Днепру пришел конец, одновременно и было, и в то же время хотелось верить, что все будет нормально. Уже когда начали появляться задолженности, тогда появилось понимание, что что-то происходит не то. И, казалось бы, результат того сезона – выход в финал Лиги Европы, итоговое второе место – это было просто безумное достижение. Если бы мы даже выиграли тот финал, я не знаю, смогло бы это спасти клуб.

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Надеюсь, что Днепр вернется со старой символикой. Для меня, безусловно, важны именно люди, работающие в структуре клуба. Это однозначно. Я знаю, что для многих болельщиков, напротив, именно эмблема важна и ничто другое. Это их право, и хотя я думаю иначе, все равно не буду их за это осуждать. Если это произойдет, и Днепр вернется параллельно с существованием СК Днепр-1, то тогда я смогу понять, какой из этих двух клубов будет мне ближе. Но пока мне очень сложно судить, сможет ли Днепр вернуться как отдельный клуб.

Еще перед получением конкретного предложения от СК Днепр-1 я встретился с Андреем Русолом. Несколько дней у нас ушло на обсуждение деталей сделки. Все вышло довольно быстро. Тем более что я делал в Днепре первые шаги, и знаю все и о структуре клуба, и о руководстве, которое перешло в СК Днепр-1 без изменений. К тому же в этом городе я дома вместе с семьей. Это стало для меня важным фактором при выборе клуба", – цитирует Лучкевича "Троєщинський їксперґ".

Дніпро, який ми втратили