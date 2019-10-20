Лучкевич: Динамо набрало форму, но Александрия тоже на хорошем уровне

Полузащитник Александрии Валерий Лучкевич убежден, что его команде по силам получить хороший результат в матче 11-го тура УПЛ против Динамо.

"Динамо – очень хороший клуб. У них был период, когда не могли выиграть. Такое у всех случается, даже у такого клуба, как Динамо.

Сейчас видно, что они набрали форму. Но мы сейчас тоже на очень хорошем уровне. Поэтому матч будет интересным", – сказал Лучкевич в эфире ФутболNEWS.

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Напомним, встреча Динамо и Александрии состоится сегодня на НСК Олимпийский. Начало – в 17:00. Отметим, что победа позволит любой из команд опередить в турнирной таблице Десну и занять второе место.

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