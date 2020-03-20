Лучи рассказал, когда в УПЛ может появиться еще один фургон VAR

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал, почему система VAR используется только в двух матчах из шести в туре УПЛ.

"Два матча в туре с VAR – слишком мало, но есть только один фургон и немного сертифицированных арбитров. Со следующего года рассчитываем на второй фургон и увеличение числа судей VAR.

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При выборе таких матчей большую роль играет логистика и расстояние между городами", – сказал Лучи в эфире программы Футбольный формат.

Напомним, сейчас в УПЛ функционирует один фургон VAR, который обслуживает два матча в каждом туре. Ранее сообщалось, что Десна предложила купить еще один такой фургон.

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