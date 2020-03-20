toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Лучи рассказал, когда в УПЛ может появиться еще один фургон VAR

20:04 45 Читати українською
Лучи рассказал, когда в УПЛ может появиться еще один фургон VAR
Лучано Лучи / фото: УАФ

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал, почему система VAR используется только в двух матчах из шести в туре УПЛ.

"Два матча в туре с VAR – слишком мало, но есть только один фургон и немного сертифицированных арбитров. Со следующего года рассчитываем на второй фургон и увеличение числа судей VAR.

Лучи: Украине не нужно брать пример с Англии в работе с VAR

При выборе таких матчей большую роль играет логистика и расстояние между городами", – сказал Лучи в эфире программы Футбольный формат.

Напомним, сейчас в УПЛ функционирует один фургон VAR, который обслуживает два матча в каждом туре. Ранее сообщалось, что Десна предложила купить еще один такой фургон.

Фургон на шістьох, обмеження в 500 кілометрів, помилки повністю не зникнуть – як працюватиме VAR в Україні

blog_ava
Роналду во второй раз пострадал от коронавируса
11:30
680
Теги
УПЛ Видеоассистент арбитра (VAR) Лучано Лучи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
43
мин
Ювентус
21:45
Лечче
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук