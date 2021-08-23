После ДТП 72-летний итальянец был среди госпитализированных людей, сообщает Центр новин.

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Также выяснилось, что Лучи находился в одном автомобиле с нардепом "Слуги народа" Александром Трухиным. Он управлял Audi, которая повлекла аварию. Трухин не придерживался безопасной дистанции и скорости движения, что привело к столкновению 3 автомобилей. В общем пострадали 6 человек, среди них двое детей. Источник отмечает, что депутат медицинской помощи не просил. Почему Лучи оказался в одной машине с Трухиным – пока неизвестно.

В сети также появилось вероятное видео с места событий. Все автомобили получили серьезные повреждения, а разбитая передняя часть Audi намекает на большую скорость движения во время столкновения.

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