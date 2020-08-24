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Лучи анонсировал появление нового комплекта VAR для матчей УПЛ

23:08 - Читати українською
Лучи анонсировал появление нового комплекта VAR для матчей УПЛ
Использование VAR / Фото из открытых источников

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи обещает расширение системы видеоасистента рефери для матчей чемпионата Украины.

"Павелко и УАФ приложили усилия для приобретения новой машины VAR. Благодаря ФИФА, которая следит за нами в привилегированный способ, мы уже начали вторую волну обучения. Она будет охватывать 14 арбитров и ассистентов, а также 6 видеооператоров.

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В последние дни я временно нахожусь в Полтаве из-за того, что я единственный сертифицированный ФИФА инструктор VAR. Я провожу обучения и тестирования для трех арбитров и трех ассистентов", – сказал Лучи в комментарии Великому Футболу.

Добавим, что все матчи первого тура УПЛ 2020/21 проходили без помощи видеоасистента рефери.

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Теги
УАФ Андрей Павелко Арбитры Лучано Лучи Видеоассистент арбитра (VAR)
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