"Мы получили новые доказательства грубых нарушений Кодекса этики и честной игры Лучано Лучи. На этот раз – это свидетельство арбитров УАФ Ивана Бондаря и Игоря Маковея, которые они предоставили Франческо Баранке.

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Вчера Иван Бондарь и Игорь Маковей подали свои заявления с ходатайствами о готовности лично явиться в УАФ и дать подробные объяснения о том, как Лучано Лучи в течение 5 лет поносил Украину не только в рабочем телеграмм-чате, но и на регулярных семинарах арбитров УАФ.

Заявление, которое Иван Бондарь подал в Комитет этики и честной игры еще в июле 2020 года, Франческо Баранка просто проигнорировал. В связи с этим Иван Бондарь и Игорь Маковей обратились к нам с просьбой опубликовать их подробные показания, чтобы не дать Баранке в очередной раз спустить на тормозах "деяния" своего соотечественника.

По просьбе арбитров снова информируем футбольную общественность о нравах Лучано Лучи, который, зарабатывая деньги в Украине, считает нас с Вами гражданами "банановой республики". Закон один для всех", – говорится на официальном сайте Олимпика. Там и можно ознакомиться с полным текстом заявления.

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