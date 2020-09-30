"Будет ли у Динамо усиление под групповой турнир Лиги чемпионов? Думаю, будет. Ну, это лучше знают руководители клуба и главный тренер. Селекция – это такое дело. Деньги и трансферы любят тишину.

Динамо и Шахтер в Лиге чемпионов: где и когда смотреть церемонию жеребьевки группового этапа

Луческу знает, какие позиции надо закрыть. И руководство Динамо понимает – чтобы достойно играть в группе Лиги чемпионов, необходимо создать конкуренцию. И они ее создадут. Чем больше украинских команд будет прилично играть, тем лучше для нашего футбола. Мы же чемпионы мира U-20, национальная сборная хорошо выступает, Шахтер ежегодно в группе Лиги чемпионов играет успешно. Теперь и Динамо будет играть. Заря будет в Лиге Европы играть", – резюмировал Грозный в комментарии Sport.ua.

Добавим, что завтра (1 октября) состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в котором Динамо и Шахтер узнают своих соперников.

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