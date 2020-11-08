"Когда мы покинули сборную Турции, нам приходили предложения, но они не соответствовали уровню, на котором хотелось бы работать. И вот Мистер возглавил Динамо. Он звонил мне почти каждый день и хотел, чтобы я присоединился к штабу. Нелегко было отказать, но я объяснил, что для меня это неприемлемо.

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Перед этой игрой мы не общались. Нельзя отмахнуться от 20 лет совместной работы. Мы время от времени созванивались, но сейчас мы по разные стороны баррикад. Уверен, Луческу будет очень мотивирован на игру с Шахтером. Он профессионал, но у него есть стремление реванша.

Не думаю, что Динамо начнет этот матч в роли фаворита. Луческу играет в совершенно другой футбол, который отличается от донецкого периода карьеры. Динамо строит игру от надежной защиты. Киевляне очень сильны в контратаках, но у них нет ресурса для того, чтобы играть первым номером.

Луческу очень хорошо знает Шахтер, а Шахтер очень хорошо знает Луческу, поэтому судьбу матча может решить любая мелочь. Один эпизод может перевернуть матч", – цитирует Карло Николини сайт ТК Футбол.

Напомним, матч Динамо – Шахтер состоится уже сегодня, 8 ноября. Начало в 17:00.

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