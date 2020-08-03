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Луческу заработал впечатляющую сумму за время работы в Украине

10:44 - Читати українською
Луческу заработал впечатляющую сумму за время работы в Украине
Мирча Луческу / фото из открытых источников

Главный тренер Динамо Мирча Луческу заработал на безбедную жизнь во времена работы в Шахтере.

Суммарный доход Луческу в Шахтере составил около 50 млн евро, сообщает Чемпіон.

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Отмечается, что в эту сумму включена зарплата и бонусы румынского специалиста в донецком клубе с 2004 по 2016 годы. Интересно, что за этот период Мирча был одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине – согласно рейтингу издания Forbes Украина, румын заплатил около 5 млн евро с 2012 по 2014 годы.

Напомним, в киевском Динамо Мирча будет зарабатывать 1,2 млн евро в год, но вместе с бонусами его суммарный доход может составить до 2,2 млн евро.

Останній аргумент: чому війна київських ультрас з Луческу та Суркісом йде на користь Динамо та українському футболу

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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Мирча Мирча Луческу
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