"Да, Динамо не проводило официальных матчей с декабря 2021 года. С тех пор мы сыграли 21 товарищеский матч – одержали 18 побед и 3 раза сыграли вничью.

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Я был тренером Шахтера во время захвата Донецка российскими сепаратистами в 2014 году. Два года жил в отеле в Киеве со своей командой. В этот период мы всегда играли матчи в других городах. Меня ничем не удивишь. Я все видел, все пережил", – цитирует Луческу Hürriyet.

Напомним, что соперником Динамо во втором раунде квалификации ЛЧ станет Фенербахче. Первый матч состоится 20 июля, киевляне будут формальным хозяином стадиона в Лодзе. Последний официальный матч команда Луческу провела 12 декабря (ничья против Зари). После этого киевляне вынуждены проводить исключительно спарринги.

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