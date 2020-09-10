"Помню, как Мирча Луческу высказался относительно дорогих автомобилей и прочего. Он сказал, что такие вещи должны быть второстепенными, а важнейшим для игроков должен оставаться футбол. Все остальное не должно иметь значения.

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Например, у меня был Ferrari, и он сказал мне, чтобы я не приезжал на нем на тренировку. Мирча отметил, что это отвлечет молодых ребят от того, что им нужно делать. Я предположил, что это может их только мотивировать, но Луческу сказал, что это так не работает.

Я старался избегать Мирчу, поэтому мне приходилось парковаться в другом месте", – рассказал Рац для prosport.ro.

Напомним, Разван работал под наставничеством Мирчи Луческу в Шахтере (2004-2013 годы).

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