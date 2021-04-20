"Если бы Шахтер выиграл, у них были бы серьезные шансы на чемпионство. Но мы победили, и это особый случай, учитывая, что в прошлом году "горняки" выиграли чемпионат с отрывом от динамовцев в 23 пункта. У Динамо не было никаких трансферов, а Шахтер провел очень хороший осенний отрезок, дважды обыграв в ЛЧ Реал.

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Я очень доволен профессионализмом своих игроков, их успехами, но как человек я не могу сказать, что был счастлив. Эмоции и успехи в донецком клубе невозможно забыть. Я работал там 12 лет. Это как недовольство футболистов, когда они забивают своей бывшей команде. Мне было нелегко смириться с победой над моей бывшей командой, это дело душевное, эмоциональное.

Насколько я помню, я начал тренировать Динамо с восемью основными игроками. У нас было много проблем: пандемия, травмы. Это было совсем непросто. Игроки много отдали, они были перенасыщены, у них не было духа победителя. Их менталитет был настроен на борьбу за 2-3 места. Поэтому нам нужен был результат, чтобы добиться успеха. Могу сказать, что я тоже не ожидал таких результатов. Я пришел больше, чтобы воскресить эту команду", – сказал Луческу в комментарии Telekom Sport.

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