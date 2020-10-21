"В футболе бывает все. Многие тренеры меняли команды из тех же самых страны и города. Для меня в этом нет ничего страшного. Самое главное – это результат. Луческу за эти два месяца сделал больше, чем все остальные за последние несколько лет. Он построил команду без единого трансфера. Это та же самая команда, которая мучилась, чтобы хотя бы второе место занять.

Ювентус и Барселона покажут уровень Динамо, – Вукоевич

Я уже вижу, что весь Киев встал за Динамо, а болельщики радуются, потому что Лига чемпионов вернулась в столицу Украины, где всегда и была. Мистер уже выиграл Суперкубок Украины, а Динамо на сегодняшний момент находится на первом месте. Забарный играет за сборную, а где он был 2-3 месяца назад? Это все Мистер. За такой короткий период все сделал. Шапаренко стал одним из ведущих футболистов, Супряга весь свой потенциал использует. Миколенко, как лидер, тоже чувствуется.

Иностранные футболисты тоже выросли на 30-40%. Это Мистер поднял каждого футболиста на эти 30-40%. Жерсон Родригес, Карлос Де Пена, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльський, Томаш Кендзера и Беньямин Вербич стабильно играют на высоком уровне. А для каждого болельщика Динамо это – самое главное. Думаю, все будет хорошо, люди будут радоваться матчам ЛЧ и УПЛ в Киеве", – сказал Огнен Вукоевич в коментарии Xsport.

Заметим, вчера, 20 октября, Динамо проиграло Ювентусу в первом туре группового этапа ЛЧ. На следующей неделе команда Луческу сыграет с Ференцварошем.

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