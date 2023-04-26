Тренеру Динамо дали несколько дополнительных дней на восстановление, сообщает GSP.ro.

Луческу действительно мог уйти из Динамо после игры с Шахтером – Цыганык объяснил мотивы

Перед операцией Луческу прошел каридологические обследования. Румын раньше пережил два предынфарктных состояния (в 1992 году в Брешии и в 2009 году в Шахтере). Нынешняя проверка была положительной, но врачи посоветовали Мистеру заменить коронарный стент. После этой процедуры предусмотрено время восстановления, поэтому операцию отложили до понедельника, 1 мая.

Напомним, Луческу после матча с Шахтером "передал" Динамо в руки Александру Шовковскому, пока не решит свои проблемы со здоровьем.

Динамо на паузе, Луческу под ножом – две кандидатуры и отложенная развязка