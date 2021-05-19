"Сидорчук? Я его очень уважаю как человека. Отличный футболист для Динамо, его присутствие на поле значит очень много. Иногда Сергей хочет больше, чем может, и это заставляло его ошибаться время от времени – из-за того, что он хочет дать больше команде. Например, те удаления.

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Сейчас он гораздо более уравновешенный и выступает на очень хорошем уровне. Сидорчук очень важен в построении нашей игры", – отметил Луческу в программе Цыганык LIVE.

К слову, Сидорчук провел 36 матчей в составе Динамо во всех соревнованиях, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами.

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