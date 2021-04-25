"Особенно нечего говорить после такой игры и пережитых эмоций. Это была последняя домашняя игра, поскольку все последующие поединки в чемпионате и финал Кубка мы играем на выезде, поэтому она была особенной для нас. Мы хотели сделать настоящее представление, прежде всего, благодаря игре в атаке, и я считаю, что это нам удалось.

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Я говорил ребятам, что меня сегодня не интересует лишь три очка. Мне нужно было увидеть зрелище, красивый футбол, как игроки могут действовать в атаке и забивать мячи. Сегодня я сделал пять замен в перерыве и в течение второго тайма, чтобы они почувствовали себя причастными к этой победе. К сожалению, не мог сделать больше, поскольку все футболисты примерно одного уровня и заслуживали быть на поле. Я сделал эти замены, и ничего не изменилось в нашей игре – мы продолжали забивать.

Хотелось бы продолжить в том же духе в следующих матчах чемпионата, поскольку после них будет финал Кубка Украины. Нужно ответственно готовиться к нему. Приоритетом в нынешнем сезоне для нас было создать конкуренцию между нашими игроками, своеобразное соревнование, и они это с блеском выполнили. Благодарен ребятам, поздравляю их. Могу сказать, что было нелегко выдерживать меня все эти месяцы, поскольку я оказывал на них давление. Ведь без него не будет результата – это один из важнейших компонентов подготовки.

Если меня кто-то спросит, какая разница между той командой, которую я принял 1 августа, и нынешней, я отвечу, что футболисты научились играть на победу. Они научились быть победителями. Конечно, присутствуют еще много факторов, которые помогли им стать лучше. Но это те же игроки, которые были в команде восемь месяцев назад.

Не талант главный в футболе, а то, что ты делаешь на тренировках ежедневно, отрабатываешь то, что ты хочешь делать на поле. Нашим ребятам это удалось, они делали ежедневно все для того, чтобы стать чемпионами, стать победителями.

Подготовка к трансферной кампании летом? Еще чемпионат не закончился. Пока нужно радоваться тому результату, которого мы достигли. Впереди есть несколько недель, и после этого посмотрим, к чему мы пришли", – приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

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