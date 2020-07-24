Луческу выбрал себе тренерский штаб в Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис назвал команду специалистов, с которой будет работать Мирча Луческу в киевском клубе.

Новоиспеченный наставник Динамо не будет делать кардинальных изменений в тренерском штабе "бело-синих", сообщает Glavcom со ссылкой на слова Игоря Суркиса.

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Курировать вратарей останется Михаил Михайлов, который уже около 20 лет работает в столичном клубе. Также Луческу пригласит в свой штаб Александра Спиридона, который работал помощником румынского специалиста в Шахтере и Зените.

Новые лица появятся также в научной группе Динамо, которая, по словам президента киевлян, "отстала".

Напомним, новый тренер Динамо вызвал неоднозначную реакцию в футбольной Украине, ведь в 2004-2016 годах Луческу возглавлял самого принципиального соперника киевлян – донецкий Шахтер.

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