Луческу выбрал себе тренерский штаб в Динамо

Новоиспеченный наставник Динамо не будет делать кардинальных изменений в тренерском штабе "бело-синих", сообщает Glavcom со ссылкой на слова Игоря Суркиса.
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Курировать вратарей останется Михаил Михайлов, который уже около 20 лет работает в столичном клубе. Также Луческу пригласит в свой штаб Александра Спиридона, который работал помощником румынского специалиста в Шахтере и Зените.
Новые лица появятся также в научной группе Динамо, которая, по словам президента киевлян, "отстала".
Напомним, новый тренер Динамо вызвал неоднозначную реакцию в футбольной Украине, ведь в 2004-2016 годах Луческу возглавлял самого принципиального соперника киевлян – донецкий Шахтер.
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