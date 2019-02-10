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Луческу вскоре покинет сборную Турции, – СМИ

08:45 86 Читати українською
Луческу вскоре покинет сборную Турции, – СМИ
Мирча Луческу / Футбол 24

Турецкая футбольная федерация собирается уволить главного тренера национальной команды Мирчу Луческу.

Румынский специалист будет уволен с должности тренера сборной, сообщает NTV.

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Среди причин увольнения Луческу называют плохие результаты турок, а также конфликт с журналистами. Его преемником на мостике национальной команды должен стать главный тренер Бешикташа Шенол Гюнеш. Он будет совмещать работу в клубе и сборной.

Отметим, что Мирча Луческу возглавил сборную Турции в августе 2017 года после неудачного периода в питерском Зените. До этого на протяжении 12-ти лет румын работал с донецким Шахтером и завоевал 22 трофеи, среди которых 8 чемпионских титулов и Кубок УЕФА в сезоне 2008/09.

Теги
Бешикташ Бешикташ Турция Турция Турция Мирча Луческу Мирча Луческу Шенол Гюнеш Шенол Гюнеш
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