Луческу вскоре покинет сборную Турции, – СМИ

Турецкая футбольная федерация собирается уволить главного тренера национальной команды Мирчу Луческу.

Румынский специалист будет уволен с должности тренера сборной, сообщает NTV.

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Среди причин увольнения Луческу называют плохие результаты турок, а также конфликт с журналистами. Его преемником на мостике национальной команды должен стать главный тренер Бешикташа Шенол Гюнеш. Он будет совмещать работу в клубе и сборной.

Отметим, что Мирча Луческу возглавил сборную Турции в августе 2017 года после неудачного периода в питерском Зените. До этого на протяжении 12-ти лет румын работал с донецким Шахтером и завоевал 22 трофеи, среди которых 8 чемпионских титулов и Кубок УЕФА в сезоне 2008/09.