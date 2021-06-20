"Он умеет разговаривать с ребятами, и они отдают всё на поле и играют за него. Мирча очень честный, всем дает шанс. Кто его использует, тот играет.

"Как его могут не использовать?": Луческу хотят видеть главным тренером сборной Румынии

Когда он пришел в Шахтер, то там было 4-5 румынских футболистов. Но они все ушли – Стойкан, Баркэуан, Марика, Флоря. Не выдерживали конкуренцию. Остался один Рац, который играл.

Футболисты ценят и любят Луческу за честность. Ожидал ли я, что он возглавит Динамо? Я знал его историю. В Румынии он работал с Динамо Бухарест, а затем принял Рапид. Был в Галатасарае, а потом перешел в Бешикташ. Меня не удивило ни его назначение, ни его результаты", – сказал Гиоане в комментарии Football Hub.

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