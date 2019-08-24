Луческу: Всегда позволял Заре использовать арендованных игроков – однажды проиграл чемпионат из-за этого

Бывший тренер Шахтера рассказал о своих методах работы с молодыми игроками.

"Всегда позволял арендованным Зарей футболистам играть против нас. Поэтому проиграл чемпионат, когда Малышев забил и они выиграли 1:0 на стадионе имени Банникова.

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Как-то не позволил трем футболистам сыграть и мы победили со счетом 7:1. Еще несколько раз запрещал: было 4:1, 4:0, ведь очень существенная разница в классе. Молодые игроки Шахтера с 17-18 лет начинали тренироваться с первой командой, с бразильцами. От них они переняли много навыков", – приводит слова Луческу FootballHub.

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Напомним, румынский специалист возглавлял Шахтер на протяжении двенадцати лет и успел завоевать восемь титулов чемпиона Украины.