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Луческу: Всегда позволял Заре использовать арендованных игроков – однажды проиграл чемпионат из-за этого

16:00 73 Читати українською
Луческу: Всегда позволял Заре использовать арендованных игроков – однажды проиграл чемпионат из-за этого
Мирча Луческу / Фото ФК Шахтер

Бывший тренер Шахтера рассказал о своих методах работы с молодыми игроками.

"Всегда позволял арендованным Зарей футболистам играть против нас. Поэтому проиграл чемпионат, когда Малышев забил и они выиграли 1:0 на стадионе имени Банникова.

"Фонсеку интересовала только победа в чемпионате", – Луческу недоволен методами работы португальца в Шахтере

Как-то не позволил трем футболистам сыграть и мы победили со счетом 7:1. Еще несколько раз запрещал: было 4:1, 4:0, ведь очень существенная разница в классе. Молодые игроки Шахтера с 17-18 лет начинали тренироваться с первой командой, с бразильцами. От них они переняли много навыков", – приводит слова Луческу FootballHub.

Луческу: Пока я был тренером Шахтера, Динамо поменяло их около 10 – так нельзя

Напомним, румынский специалист возглавлял Шахтер на протяжении двенадцати лет и успел завоевать восемь титулов чемпиона Украины.

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Шахтер Шахтер Заря Заря Мирча Луческу Мирча Луческу
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