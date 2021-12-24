"Есть такая идея. Динамо также было заинтересовано. Эта идея остается и в отсутствие Редника (экс-тренер Динамо Бухарест – прим.). Увидим, что будет дальше в бухарестском клубе. Я не знаю, решится ли проблема только благодаря трансферам нескольких игроков.

Динамо Бухарест уволило тренера, который договаривался о трансферах с Луческу – его заменил экс-игрок Шахтера

С молодыми футболистами не спасешься от вылета, но они несут энтузиазм. С ценными игроками – да, но они мне тоже нужны.

Со сменой игроков можно создать команду – не выиграть титул, но построить сильный коллектив", – сказал Луческу Digi Sport.

После 21 тура румынского первенства Динамо Бухарест расположилось на предпоследней строчке турнирной таблицы.

Луческу потрібно визначитися, або Що не так із форвардами Динамо