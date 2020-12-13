Луческу вошел в топ-15 тренеров по количеству побед в матчах Лиги чемпионов
Румынский наставник "бело-синих" Мирча Луческу продолжает творить историю.
Победа над венгерским Ференцварошем в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов стала для главного тренера киевского Динамо Мирчи Луческу 37-й в Лиге чемпионов.
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Румынский специалист по этому показателю занимает в рейтинге коллег 14 место. Напомним, Луческу в матчах самого престижного еврокубка руководил пятью командами: Интером, Галатасараем, Бешикташем, Шахтером и Динамо.
Лидером по количеству побед в Лиге чемпионов до сих пор остается легендарный наставник Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон (194 матча, 105 побед).
Топ-15 тренеров по количеству побед в Лиге чемпионов:
|№
|Тренер
|Гражданство
|КК
|И
|В
|1
|Алекс Фергюсон
|Шотландия
|1
|194
|105
|2
|Карло Анчелотти
|Италия
|8
|165
|91
|3
|Арсен Венгер
|Франция
|2
|188
|88
|4
|Хосеп Гвардиола
|Испания
|3
|129
|80
|5
|Жозе Моуринью
|Португалия
|6
|151
|80
|6
|Луи ван Гал
|Нидерланды
|4
|95
|57
|7
|Рафаель Бенитес
|Испания
|6
|95
|54
|8
|Оттмар Хитцфельд
|Германия
|2
|95
|48
|9
|Фабио Капелло
|Италия
|4
|86
|45
|10
|Диего Симеоне
|Аргентина
|1
|77
|42
|11
|Юрген Клопп
|Германия
|2
|76
|40
|12
|Марчелло Липпи
|Италия
|1
|77
|39
|13
|Массимилиано Аллегри
|Италия
|2
|86
|39
|14
|Мирча Луческу
|Румыния
|5
|109
|37
|15
|Висенте дель Боске
|Испания
|1
|60
|34
* КК – колличество клубов, И – игры, В – выигрыши
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