Победа над венгерским Ференцварошем в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов стала для главного тренера киевского Динамо Мирчи Луческу 37-й в Лиге чемпионов.

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Румынский специалист по этому показателю занимает в рейтинге коллег 14 место. Напомним, Луческу в матчах самого престижного еврокубка руководил пятью командами: Интером, Галатасараем, Бешикташем, Шахтером и Динамо.

Лидером по количеству побед в Лиге чемпионов до сих пор остается легендарный наставник Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон (194 матча, 105 побед).

Топ-15 тренеров по количеству побед в Лиге чемпионов:

№ Тренер Гражданство КК И В 1 Алекс Фергюсон Шотландия 1 194 105 2 Карло Анчелотти Италия 8 165 91 3 Арсен Венгер Франция 2 188 88 4 Хосеп Гвардиола Испания 3 129 80 5 Жозе Моуринью Португалия 6 151 80 6 Луи ван Гал Нидерланды 4 95 57 7 Рафаель Бенитес Испания 6 95 54 8 Оттмар Хитцфельд Германия 2 95 48 9 Фабио Капелло Италия 4 86 45 10 Диего Симеоне Аргентина 1 77 42 11 Юрген Клопп Германия 2 76 40 12 Марчелло Липпи Италия 1 77 39 13 Массимилиано Аллегри Италия 2 86 39 14 Мирча Луческу Румыния 5 109 37 15 Висенте дель Боске Испания 1 60 34

* КК – колличество клубов, И – игры, В – выигрыши

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