Луческу, вероятно, шантажировал Динамо слухами об отставке, – Бурбас

Напомним, вчера, 27 июля, румынские СМИ сообщили об отставке Мирчи Луческу с поста наставника Динамо. Тренер якобы принял такое решение из-за враждебного отношения киевских ультрас. Правда, позже Игорь Суркис не подтвердил слухи об уходе румына, заявив, что у Динамо есть тренер. Сегодня же Динамо опубликовало официальное заявление по этому поводу.

Динамо официально обьяснило "отставку" Луческу, рассекретив переписку тренера c Суркисом

"По слухам, после договоренности о работе в Динамо у Луческу произошел конфликт со Спиридоном. Того якобы не устроила зарплата. Без ассистента Мирча, опять же, якобы, не хотел ехать в Киев.

Вот, вероятно, и разыграл комбинацию с элементами торга и шантажа. Несолидно. Если правда", – написал Бурбас в Twitter.

"Навіщо йому, у його 75 років, цей стрес? Він не зможе спокійно тренувати": ультрас Динамо ніколи не пробачать Луческу