Луческу вернулся в Киев – румын должен подписать дополнительные документы, чтобы утвердиться в статусе тренера Динамо

Мирча Луческу все же прилетел в столицу Украины, несмотря на все слухи об отставке с Динамо.

Румынский специалист сегодня утром прилетел в Киев, информирует Футбол NEWS.

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Луческу не имел никаких контактов с журналистами и сразу из аэропорта поехал на базу Динамо в Конча-Заспе. По информации источника, 74-летний тренер еще должен подписать некоторые документы, которые окончательно утвердят его в статусе нового наставника Динамо. 30 июля запланирована пресс-конференция и официальная презентация Луческу.

Напомним, экс-тренер Шахтера был на грани ухода из Динамо всего через четыре дня после назначения. Впрочем, президент киевлян Игорь Суркис дал полную поддержку румыну, убедив его остаться в клубе.

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